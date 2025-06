Zanetti: «Inter, chiuso un capitolo ora ne inizia un altro. Fiducia!»

Javier Zanetti ha parlato degli auspici dell’Inter in vista del Mondiale per Club e del valore che l’Argentina riveste per lui dal punto di vista personale e professionale.

IL COMMENTO – Javier Zanetti ha rilasciato un’intervista a Rue20 Español su vari temi riguardanti l’Inter e la Nazionale Argentina. Il vicepresidente nerazzurro si è innanzitutto espresso sull’importanza di ripartire, per la squadra meneghina, dopo la delusione in finale di Champions League: «Non so se possa parlarsi di una vendetta, ma sicuramente con la finale di Champions League si è chiuso un capitolo… ora ne inizia un altro. Il calcio è questo: perseveranza costante e fiducia in progetto. Noi siamo a quel punto, su quella strada».

Zanetti sull’importanza dell’Argentina e sulla crescita della Federazione

IL VALORE – Zanetti ha poi proseguito concentrandosi sul suo rapporto con l’Argentina: «La Nazionale è parte della mia vita, è la mia famiglia. Le sarò sempre grato perché, sin da piccolo, ho sempre sognato di indossare la maglia del mio Paese e di rappresentarlo in qualsiasi parte del mondo. Non credo ci sia qualcosa di più bello». LA CONVINZIONE – Zanetti ha così concluso: «L’AFA (Federazione di calcio Argentina, ndr.) ha una visione a lungo termine e una visione di crescita, e tutto ciò che stanno facendo. Questo aiuterà sicuramente l’AFA e la nazionale argentina a continuare a crescere».