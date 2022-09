Zanetti: «Il gol più bello con l’Inter? Ne trovo due! Tanti grandi momenti»

Negli scorsi giorni Zanetti ha presentato il progetto Inter Academy a Mersin, in Turchia (vedi articolo). Oggi, la TV turca Ajansspor ha mandato in onda un’intervista al vice president della società, che torna anche sulla sua carriera.

LA GIOIA – Javier Zanetti parla del motivo della visita in Turchia: «Sono molto contento di essere qui, soprattutto per l’accoglienza in questa città. Per noi è molto importante il progetto di Inter Academy in questo Paese: vogliamo portare i nostri valori e la nostra metodologia di lavoro. Ringrazio il nostro partner per questa opportunità. Io penso che il calcio turco abbia un grande futuro, ci sono grandi allenatori e grandi giocatori. Nelle competizioni europee sono sempre protagonisti. Istanbul è una grande città, ospiterà la finale di Champions League che sarà vista in tutto il mondo: di sicuro la Turchia sarà vista in tutto il mondo».

LA CARRIERA – Zanetti ripercorre quanto fatto in campo: «Ci sono tanti grandi momenti con la maglia dell’Inter, però di sicuro la finale di Champions League a Madrid. Il gol più bello? In una partita di campionato contro la Roma, che poi abbiamo vinto il campionato, e nella finale di Coppa UEFA contro la Lazio a Parigi. Il migliore al mondo? Lionel Messi, senza dubbio. Compagni turchi? Okan Buruk ed Emre Belozoglu sono due grandi amici, ci sono tanti bei ricordi con loro e gli auguro il meglio qui in Turchia. Ho avuto la fortuna di giocare con grandi squadre, mi ricordo una partita col Fenerbahçe molto difficile. Assieme al Galatasaray è molto difficile da incontrare, mi piace in generale il calcio turco e non solo una squadra. Il calciatore turco più forte? Hakan Calhanoglu!»