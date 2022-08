Zanetti: «Girone C difficile, ma noi siamo l’Inter! Grande stimolo»

Javier Zanetti dopo i sorteggi di UEFA Champions League su Sky Sport ha commentato la difficoltà del Girone C contro Bayern Monaco e Barcellona.

GRANDE STIMOLO – Javier Zanetti commenta il difficilissimo Girone C dell’Inter, ma è fiducioso: «Girone difficile e complicato contro due squadre come Bayern Monaco e Barcellona che conosco bene questa competizione. Noi siamo l’Inter, anche quando abbiamo affrontato il Liverpool ci siamo dimostrati all’altezza. La UEFA Champions League è una competizione di dettagli, ci stanno dentro le migliori squadre d’Europa e noi facciamo parte di queste. Inter nel 2010 contro Barcellona e Bayern Monaco? Ricordo bene, però questo è un altro momento e il calcio è cambiato. Sono squadre che dobbiamo affrontare al top della forma, in qualsiasi momento ti mettono in difficoltà però noi la prepareremo nel migliore dei modi. Ci proveremo anche quest’anno. È un grande stimolo affrontare queste squadre adesso. Il Barcellona è una squadra che con Xavi ha trovato equilibrio e continuità. Ce la giocheremo, non abbiamo paura. Quando arriverà il momento l’Inter sarà pronta e preparata».