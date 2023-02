Zanetti: «Giocatori alla Darmian fanno la differenza! Skriniar? Prima l’Inter»

Javier Zanetti ha parlato in collegamento su Dazn, durante il programma Supertele. L’ex capitano e attuale vicepresidente dell’Inter si è focalizzato sul Derby vinto col Milan elogiando anche Darmian. Poi qualche parola sul Napoli

DERBY − Così Zanetti dopo il successo col Milan: «Vincere un derby ha sempre un sapore speciale e ieri lo abbiamo vinto meritatamente. Che si poteva qualche punto sicuro, però fa parte di un percorso che questa squadra sta facendo con continuità. In una partita può capitare un po’ di flessione, ma io vedo sempre una squadra protagonista, che vuole mettere in difficoltà la squadra che ha di fronte. L’Inter, dal primo anno di Antonio e ora con Simone, ha avuto grande continuità. Sono sorpreso per le critiche esagerate, siamo consapevoli che ci si può migliorare. Dall’altro lato il Napoli sta facendo qualcosa di fantastico».

PROIEZIONE − Le parole di Zanetti sul secondo posto e incorona Darmian: «Spalletti? In questo Napoli sta dando tanto. Con noi ha fatto un grande lavoro, Luciano è un allenatore che dimostra sempre grande carisma e impronta. L’Inter deve fare il massimo da qui alla fine senza dimenticare che abbiamo la Champions League e la Coppa Italia. Se devo mettere una maglia alla fine della stagione nella mia collezione metto quella di Darmian. Lui è un giocatore silenzioso, altruista, dove mette sta. Un ragazzo dalla professionalità incredibile. Avere giocatori così fanno la differenza».

FORZA − Zanetti continua sul gap col Napoli: «La differenza è dovuta alla continuità. Abbiamo il rammarico di aver perso qualche punto in più per strada, ma fa parte di un campionato molto competitivo. Il Napoli fin adesso non ha sbagliato niente. Noi li abbiamo battuti ma è stato dura affrontarlo. Derby? Prima della partita avevo sentito di qualche cambiamento nel Milan. Oltre ai demeriti loro, ci sono stati i meriti dell’Inter. Volevamo vincere sin dall’inizio. Il Milan, come ogni squadra, ha dei momenti ma con Pioli, Maldini e la squadra hanno la personalità per venirne fuori».

ARGENTIN-INTER − Zanetti su Lautaro Martinez: «Prima di tutto sono molto contento del suo percorso da quando è arrivato. Si sta confermando anche per la Nazionale, è un giocatore molto importante e lo dimostra ogni volta che scende in campo. Si tratta di un giocatore generoso, non ci sta a perdere. I derby in Argentina si seguono così con ambiente molto caldo e l’Inter li prepara sempre così».

SKRINIAR − Zanetti sul caso legato al difensore: «Non so se si poteva gestire meglio, la cosa è molto semplice. Noi gli abbiamo proposto un rinnovo alle nostre condizioni, lui l’ha valutata e ci ha detto di no. Bisogna rispettare la sua decisione. Sarà importante la risposta di tutto l’ambiente, noi dobbiamo metterlo in condizione di fare bene fino a giugno. Bisogna mettere prima il bene dell’Inter, che viene prima di tutto. Quindi sarà fondamentale che faccia delle prestazioni come quella nel Derby. Fascia tolta? In termini di prospettiva futura, ci siamo confrontati tutti e abbiamo capito che era la scelta migliore. L’Inter va avanti, si guarda al futuro. Lautaro Martinez capitano fa parte del presente e del futuro».

OLTRE IL NERAZZURRO − Zanetti oltre l’Inter: «Guardando al Napoli, credo che Osimhen si sta dimostrando un grandissimo attaccante. Mondiale? Vissuto con grande passione e sentimento verso il mio Paese. Poterlo assistere con la mia famiglia mi ha permesso di festeggiare ogni istante. La finale è stato un tuffo di allegria perché l’Argentina aspettava da tanto questo momento. Chi ama il calcio, tutti aspettavano che Messi alzasse al cielo questa coppa. Messi all’Inter? Per il rapporto che abbiamo ci siamo parlati quando c’era questa possibilità. Io sono rimasto sorpreso quando ha detto addio al Barcellona, ma realisticamente non possiamo competere con realtà come il Psg i club di Premier».