Zanetti: «Feyenoord da rispettare! Inter competitiva per tutti gli obiettivi»

Zanetti dopo i sorteggi degli ottavi di finale (dove l’Inter sfiderà il Feyenoord), quarti e semifinali di Champions League, ha parlato su Sky Sport riguardo l’importanza di questa competizione e degli avversari.

PROSSIMI AVVERSARI – Javier Zanetti ha parlato così degli olandesi, prossimi avversari dei nerazzurri in Champions League: «Inter favorita contro il Feyenoord? Il nostro cammino in Champions League è stato ottimo, però adesso comincia un’altra competizione. Il Feyenoord è una squadra da rispettare perché abbiamo visto cosa è riuscita a fare. Abbiamo tutti i presupposti per credere di andare avanti, però le partite servirà giocarle. Abbiamo grande responsabilità perché siamo l’Inter e siamo una squadra importante, questa è una competizione prestigiosa. Cercheremo di portare la bandiera italiana più in alto possibile».

Inter, una scelta tra Champions League e scudetto?

COMPETITIVI OVUNQUE – Javier Zanetti risponde a una domanda legata alla possibile scelta dell’Inter tra i due obiettivi: «Una scelta tra Champions League e scudetto? Non possiamo, noi vogliamo andare fino in fondo in tutte le competizioni, la Serie A tutti la vogliono vincere. Siamo l’ultima squadra ad aver vinto la Champions League, cercheremo di arrivare come due anni fa in finale. Sarà difficile competere su entrambe le competizioni, ma il nostro pensiero è quello di andare avanti senza scegliere. Non abbiamo mai messo in dubbio il percorso, noi sappiamo cosa significa competere in Italia e in Europa. Giocare così tante partite non è semplice stare sempre al meglio. Ci sono le difficoltà che uno può incontrare durante le partite o un periodo».