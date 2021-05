Zanetti: «Felice per lo scudetto! Lavoro straordinario in anno non facile»

Javier Zanetti, vice presidente dell’Inter, intervenuto nel corso di una diretta sul canale YouTube di “Legambiente” ha parlato dell’Inter. Di seguito le sue dichiarazioni

SOSTENIBILITA’ – Javier Zanetti parla a proposito delle iniziative dell’Inter in ambito sociale: «L’Inter è riconosciuta dalle Nazioni Unite come una società che si occupa di sostenibilità sociale, con tante iniziative in tanti paesi del mondo che vanno avanti da tanti anni. Come Vice-presidente mi sento orgoglioso, non contano solo i risultati sportivi. Abbiamo appena vinto lo scudetto, e questo ci rende felici, però ci rendono felici anche tutti questi progetti, perché la società ha una visione a 360°, non solo nel lato sportivo».

FELICE – Zanetti, infine, parla a proposito della stagione dell’Inter, coronata dalla conquista dello scudetto: «Scudetto? Sono felicissimo, questa vittoria è frutto di un grandissimo lavoro nato due anni fa con l’arrivo di Conte e del suo staff. I ragazzi hanno fatto un lavoro straordinario in un’annata non facile. È venuto fuori il valore di questa squadra attraverso il lavoro ed una cultura intrapresa due anni fa e che sta dando i risultati. Vincere questo scudetto vuol dire tantissimo per noi, i ragazzi lo meritano per gli sforzi fatti».