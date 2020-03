Zanetti: “Dobbiamo essere responsabili, rispettiamo le regole”

Zanetti, come Conte ieri (vedi articolo), lancia un messaggio per invitare la gente a rispettare le regole sull’emergenza Coronavirus. Il vice president dell’Inter, in un video pubblicato dai canali social del club, ha invitato a seguire la raccolta fondi attivata dalla società (qui).

IL MESSAGGIO – Javier Zanetti, vice president dell’Inter, invita tutti a rispettare le regole per uscire quanto prima da questa situazione: «Siamo in emergenza, momento di grande difficoltà. Dobbiamo essere responsabili più che mai: rispettiamo le regole, restiamo a casa. I medici stanno facendo un lavoro enorme, collaboriamo alla raccolta fondi che stiamo facendo. Andrà tutto bene».