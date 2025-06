Zanetti elogia: «Lautaro Martinez nella storia dell’Inter!» Poi parla di Messi

A pochi giorni dall’atteso esordio dell’Inter al Mondiale per Club, il vicepresidente Javier Zanetti ha rilasciato un’intervista ai canali ufficiali della FIFA in cui ha parlato con orgoglio Lionel Messi e Lautaro Martinez.

LEGGENDA IN NAZIONALE – Le parole Javier Zanetti trasudano ammirazione e rispetto per “La Pulga”, che continua a incantare il mondo del calcio nonostante gli anni che passano: «Parliamo del miglior giocatore del mondo. Vederlo ancora in campo e poterne godere è sicuramente una bella esperienza». Un tributo che diventa ancora più significativo se si pensa all’avvicinarsi del Mondiale 2026, in cui Messi potrebbe essere ancora il faro della Selección argentina. «Deve continuare a fare ciò che ha sempre fatto. È un grande punto di riferimento, è il capitano. Il modo in cui ci rappresenta in ogni angolo del mondo è qualcosa che merita solo elogi».

Javier Zanetti, parole di elogio anche per Lautaro Martinez

SUL CAPITANO – Non poteva mancare un riferimento a Lautaro Martinez, oggi capitano dell’Inter e vero simbolo della squadra nerazzurra. Zanetti lo ha definito senza esitazioni uno dei più grandi della storia del club: «Lautaro Martinez è il nostro punto di riferimento, il capitano. È uno dei giocatori più importanti nella storia dell’Inter, lo metto sicuramente tra i più grandi».

Fonte: FIFA