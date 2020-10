Zanetti dopo il sorteggio: “Girone equilibrato, ma noi ambiziosi!”

Javier Zanetti

Javier Zanetti, vicepresidente dell’Inter, commenta il sorteggio dei gruppi della Champions League 2020/21. Ecco le sue parole ai microfoni di “Sky Sport.

EQUILIBRIO – Javier Zanetti esprime soddisfazione dopo aver scoperto le avversarie dell’Inter nella Champions League 2020/21. Nel gruppo B, i nerazzurri dovranno vedersela con Real Madrid, Shakhtar Donetsk e Borussia Moenchengladbach. Un gruppo insidioso, ma ampiamente alla portata della squadra di Antonio Conte. Sicuramente, la sensazione è che la qualificazione agli ottavi sia più alla portata dopo i sorteggi delle ultime due stagioni. Ecco il commento di Zanetti dopo il sorteggio: «Un girone molto equilibrato, ma credo che ce la giocheremo. Bisogna affrontare ogni partita tenendo conto delle difficoltà che ci saranno, ma sempre con l’ambizione di fare bene. Affrontiamo grandi squadre, come il Real Madrid che punta alla vittoria finale. Dobbiamo essere molto concentrati ad affrontare ogni partita. La Champions League è una competizione in cui bisogna capire i momenti in cui si trova una squadra, e noi speriamo di essere nei momenti giusti».