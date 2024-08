Zanetti: «Dipende tutto da noi! Finale? Abbiamo gruppo all’altezza»

Zanetti fiducioso dopo i sorteggi di Champions League dell’Inter. Pupi, vicepresidente, si fida del suo gruppo e parla in questo modo. Le sue parole su Sky Sport.

DESTINO – Zanetti fiducioso sulla sua squadra: «Curiosi di questo nuovo format, ma ho sensazioni positive. In un sorteggio dove affronteremo grandi squadre. Noi vogliamo essere competitivi, i presupposti ci sono e dipende tutto da noi. L’Inter può raggiungere la finale se lavorerà con grande umiltà come fatto in questi anni. Abbiamo un gruppo che lavora bene da tanti anni, la Champions League è sempre difficile e complicata, ma vogliamo essere protagonisti».

ALL’ALTEZZA – Zanetti elogia Thuram e tutto il gruppo: «Thuram dimostra anche durante la settimana che sta crescendo tantissimo. E’ stato importante l’anno scorso e ora pure in questo inizio. Puntiamo tantissimo su ciò che lui ci dovrà dare. Noi non ci siamo mai nascosti, siamo pronti ad affrontare entrambe le competizioni, questo gruppo è all’altezza per affrontare sia campionato che Champions League».

GAP RIDOTTO – Conclude Zanetti sul livellamento della Champions League: «C’è molto più equilibrio rispetto a prima, toccherà a noi ridurre ancora questo gap. Due anni abbiamo perso in finale e ci vogliamo riprovare. Speriamo di arrivare ancora fino in fondo».