Zanetti: “Coronavirus, per fortuna nessuno all’Inter positivo! Allenamenti…”

Zanetti è stato intervistato dall’ex portiere Goycochea per AFA Play, il canale della federazione argentina. Il vice president dell’Inter ha confermato come, al termine della quarantena obbligatoria, nessuno dei tesserati nerazzurri sia risultato positivo al Coronavirus.

STOP NECESSARIO – Javier Zanetti, vice president dell’Inter, accetta le restrizioni imposte per superare la stiuazione: «C’è grande preoccupazione. Il Coronavirus qui in Italia è arrivato molto forte, nessuno pensava che arrivasse in questa maniera. Il paese lo sta affrontando con grande responsabilità, i medici in ospedale stanno facendo uno sforzo enorme. Sappiamo che è una sfida molto complicata, la mia preoccupazione è per i miei amici e mio padre in Argentina, così come per la mia fondazione: lavora tutti i giorni, ha dovuto cambiare le sue abitudini. Cerchiamo di affrontarla nella miglior maniera e dare tranquillità, questo dipende dalla nostra responsabilità: dobbiamo stare in casa finché non sarà superato. Non sarà semplice, perché c’è tutto un paese fermo con tutto quello che implica, ma quello che importa è la salute».

RIPRESA? – Zanetti risponde a una domanda su quando si potrà tornare a giocare a calcio: «C’è incertezza per come seguiranno le cose. Non si può prendere ora una decisione non solo per ricominciare il campionato, ma anche soltanto gli allenamenti. La prima settimana di aprile, si dice, si potrà valutare la situazione e iniziare a pensare al ritorno agli allenamenti. Sulle competizioni è tutto dubbioso: bisogna guardare giorno dopo giorno. Sentiamo sempre i giocatori, il nostro medico (Piero Volpi, ndr) è sempre in contatto con uno dei principali ospedali. È finita la nostra quarantena a seguito della partita Juventus-Inter, per fortuna nessuno di noi ha avuto sintomi da Coronavirus. Dobbiamo continuare a rispettare le direttive del Governo, restare in casa e aspettare che finalmente arrivi la notizia che si può tornare a giocare».