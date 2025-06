Zanetti: «Chivu interista e sa quello che il tifoso interista vuole. Serve grande lavoro intorno a lui»

Zanetti commenta la scelta della società Inter di affidare la panchina della Beneamata a Cristian Chivu. Il vicepresidente nerazzurro è convinto dell’allenatore rumeno e ne ha parlato molto bene. Verrà supportato in tutto e per tutto.

LA SCELTA DI ANDARE SU CHIVU – Direttamente dai campi di Operazione Nostalgia, Javier Zanetti ha parlato di Cristian Chivu e della scelta dell’Inter di affidare a lui panchina: «Pensando sempre in positivo guardando in avanti, abbiamo scelto un allenatore perché ne siamo convinti. Un allenatore che conosce l’ambiente, un allenatore che è interista, ci sono tutti i presupposti per fare bene. Ma dobbiamo fare un grande lavoro tutti insieme».

AIUTARE IL NUOVO ALLENATORE – Zanetti conosce benissimo il tecnico rumeno e allo stesso tempo parla di supporto costante nei suoi confronti: «Cristian è un ragazzo perbene, dalla grande personalità, conosce benissimo l’ambiente e quello che vuole il tifoso interista, ha grande senso di appartenenza. Tutti quanti dovremmo fare un grande lavoro intorno a lui».

MERCATO – Infine, lecita anche la domanda sul mercato. Ovviamente la società dovrà aiutare Chivu anche acquistando dei giocatori. Zanetti risponde in questo modo: «Di sicuro faremo il possibile per fare una squadra molto competitiva, parleremo con il mister per capire le sue esigenze, ma le intenzioni sono queste».