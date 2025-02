Zanetti: «Carboni? Sarà utile per Inter e Argentina!» Poi avverte

Pupi Zanetti, vicepresidente dell’Inter, ha parlato del talento di Valentin Carboni. Allo stesso tempo, si è espresso sul River Plate. Gli argentini saranno avversari dei nerazzurri al Mondiale per Club.

RIVALE TOSTA – Javier Zanetti, dopo aver parlato di Lautaro Martinez e degli esterni dell’Inter, si è espresso sul River Plate, avversario al Mondiale per Club: «Il River Plate di Gallardo cerca sempre di essere protagonista della partita, ha giocatori per farlo , ha fatto ottimi acquisti, sono tornati giocatori importanti, è un avversario da cui stare attenti. Conosco Marcelo, so come fa giocare le sue squadre. Quando arriverà il momento, spero che l’Inter stia vivendo un bel momento calcistico. Sarà fantastico affrontare il River, è un avversario tosto».

Zanetti parla anche del talentino in casa Carboni: grande talento!

CARBONI – Ancora Zanetti a ESPN sul talentino del 2005: «Valentin ha subito questa lesione al crociato e adesso sta recuperando dopo essere rientrato dal prestito al Marsiglia. La prima cosa è recuperare nella miglior maniera possibile. Stiamo parlando di un giocatore dal grande talento, già nelle leghe inferiori si vedeva la differenza rispetto agli altri ragazzi. Io sono convinto che potrà fare una grande futuro sia nell’Argentina che nell’Inter. Tornerà più forte di prima».