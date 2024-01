Zanetti: «Carboni grande talento! Un ricordo in Supercoppa Italiana»

Zanetti nel corso di un’intervista rilasciata a Planetwin365.news ha parlato dell’impegno dell’Inter in Supercoppa Italiana, dell’addio di José Mourinho e del talento di Valentin Carboni.

TROFEO IN PALIO – Javier Zanetti tra tutte, ha ricordato in particolare una Supercoppa Italiana vinta: «Tutte le Supercoppe che ho vinto sono arrivate a seguito di partite molto emozionanti. Ricordo nel 2006 una vittoria 4-3 contro la Roma, per giunta dopo aver ribaltato lo 0-3. Sempre contro i giallorossi ho segnato il rigore della vittoria finale, tra l’altro l’unico rigore che ho calciato nella mia carriera. La Supercoppa è un trofeo per cui lottare e dare il massimo, perché arricchisce la storia del club che la vince».

IN CRESCITA – Javier Zanetti poi ha parlato anche del talento Carboni: «Conosco molto bene Valentin e la sua famiglia, tutta composta da calciatori. Non mi sorprende il fatto che stia facendo bene: quando lo abbiamo acquistato e militava nelle giovanili dell’Inter, si capiva già che aveva una marcia in più. Ora sta dimostrando tutto il suo valore e lo aspetta il momento più delicato, quello della conferma. Conoscendo, però, la personalità di Valentin non credo che si troverà ad affrontare questo problema. Ha meritato lo spazio che sta avendo al Monza: è molto giovane ma già dimostra di avere un grande talento, credo che stia facendo il percorso giusto».

SU MOURINHO – Javier Zanetti poi ha concluso parlando anche dell’addio del portoghese: «Mi dispiace tantissimo per Josè, con cui ho un grande rapporto. Conosco bene la sua persona e la sua professionalità, mi dispiace che si sia giunti a questo epilogo dato che lui ci teneva a far bene con la Roma».

Fonte: Planetwin365.news