Zanetti: «Argentina più compatta dopo la prima sconfitta! Messi un leader»

Javier Zanetti in un’intervista alla Rai esprime tutta la sua soddisfazione per il passaggio del turno dell’Argentina contro l’Olanda sottolineando le grandi prestazioni di Lionel Messi.

IN SEMIFINALE – Zanetti è stato intervistato dalla Rai dopo la vittoria della sua Nazionale contro l’Olanda: «È stata una serata Mondiale. L’Argentina ha dimostrato compattezza dopo la prima sconfitta con l’Arabia Saudita. Questo risultato per la Nazione è importantissimo perché c’è una grande crisi sociale in Argentina. Mi sono commosso? Molto, ero con la mia famiglia. Dopo il 2-2 mio figlio ha pianto, per questo volevo che l’Argentina passasse. Lionel Messi è molto più maturo, è un vero leader. Sta dando tutto per questo Mondiale».