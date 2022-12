Zanetti: «Argentina concentrata! Lautaro Martinez può dare una mano»

Javier Zanetti, nel corso di un’intervista concessa al Corriere dello Sport, ha parlato di Lautaro Martinez atteso dalla finale del Mondiale con l’Argentina

CONCENTRAZIONE – Questo il commento di Zanetti sull’imminente finale del Mondiale con l’Argentina che sfiderà la Francia: «Affrontiamo la Francia, che è campione in carica, ma noi come popolo stiamo sognando con questa Nazionale e questo Messi, che con l’età è diventato un grande leader. Dentro e fuori dal campo. Per noi argentini è importante non giocarla prima, la partita, con l’arresa. Si rischia di arrivare scarichi in campo. I ragazzi devono restare concentrati ma sanno benissimo che vincendo entrerebbero nella storia del nostro Paese. Lautaro Martinez? Bene. È un attaccante che ti può dare una mano in qualunque momento. Lo ha dimostrato segnando il rigore decisivo contro l’Olanda. Spero che continui a essere utile quando servirà alla squadra».

Fonte: Corriere dello Sport – Roberto Maida