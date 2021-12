Zanetti: «Alvarez? Baccin in Argentina anche per altro. Messi-Inter? No»

Zanetti è intervenuto in collegamento col programma ESPN 360 in Argentina. Il vice president dell’Inter conferma la missione di Baccin in Argentina (vedi articolo), ma non soltanto per Alvarez del River Plate. Poi parla del momento di Lautaro Martinez e del Pallone d’Oro a Messi.

MISSIONE IN CORSO – Javier Zanetti non si espone troppo sul mercato Inter: «Dire un nome fa sì che domani tutti i giornali in Italia ne parlano. Vista la domanda il nostro vice direttore sportivo (Dario Baccin, ndr) è in Argentina, fa parte di una strategia che riguarda Argentina, Brasile e Uruguay. Ci sono molti giocatori giovani interessanti: si parla molto di Julian Alvarez, anche qui, ma io ho sempre detto che in Argentina c’è sempre materia prima. Un qualcosa che non dobbiamo mai perdere. Quando abbiamo comprato Lautaro Martinez mi ricordo che lo stavamo seguendo: quando si compra un giovane non devi avere solo la visione nell’immediato, ma pensare alla sua crescita in tre-quattro anni. Su Lautaro Martinez siamo molto contenti, da quando è arrivato il suo rendimento è stato molto buono. Bisogna anche tenere in conto il periodo della pandemia e altre situazioni, ha trovato un equilibrio che gli permette di rendere al meglio. Con lui siamo molto felici del presente e del futuro, non solo per l’Inter ma anche per la nostra nazionale ai prossimi Mondiali. Sarà sicuramente un referente importante in Qatar».

IL PREMIO – Zanetti celebra il Pallone d’Oro a Lionel Messi: «Sono felice per lui, l’ho visto da poco a Parigi e gli ho dato un grande abbraccio. Se lo merita, di cuore. Vicino all’Inter in estate? No, quando c’è stata la possibilità eravamo in mezzo alla pandemia e la situazione del club era molto delicata. Sinceramente credo che nessuno si aspettava che andasse via dal Barcellona: una sorpresa per tutti».