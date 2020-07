Zanetti ai ragazzi di Inter Campus: “Giocare a calcio, ho un consiglio”

Intervistato dai ragazzi di Inter Campus di Buenos Aires, Javier Zanetti ha parlato di se stesso da giocare dando loro alcuni consigli

CALCIO – Queste le parole di Javier Zanetti ai ragazzi di Inter Campus a Buenos Aires. «Che consiglio posso dare a chi vuole giocare a calcio? Il consiglio che posso dare è più o meno quello che ho detto in precedenza. Inseguire il proprio sogno, se giocare a calcio rappresenta un sogno. Alla vostra età bisogna innanzitutto divertirsi, imparare a giocare con gli amici, a stare in gruppo, imparare i valori del calcio, dello sport. Essere generosi, insistere, inseguire questo sogno attraverso il lavoro. E quando le cose sono complicate o si fanno difficili, dovrete crederci ancora di più. Perché la vita, e non solo il calcio, è piena di difficoltà. La cosa importante è come si affrontano queste difficoltà. Questo è il consiglio che vorrei darvi».

NAZIONALE – Zanetti a un ragazzo che gli ha chiesto come arrivare a vestire la maglia dell’Argentina. «Quali caratteristiche deve avere un giocatore per poter diventare un giorno un giocatore della Nazionale dell’Argentina? Se uno sogna di diventare un calciatore, deve inseguire questo sogno. Bisogna essere consapevoli che non è facile, che nessuno ti regala nulla. Ma quando uno si mette in testa qualcosa, deve inseguire sempre quell’obiettivo e dare il massimo per poterlo raggiungere. Giocare in Nazionale è un privilegio, non tutti ce l’hanno. Io ho avuto la fortuna di giocare per molto tempo con la Nazionale argentina e devo dire che è qualcosa di unico. La cultura del lavoro è fondamentale per poter raggiungere questo obiettivo».