Zanetti: «Adriano fantastico, in Inter-Porto ci trascinò. Sempre Imperatore!»

Zanetti racconta Adriano, l’Imperatore dell’Inter. Pupi ricorda in particolar modo una gara di Champions League fra Inter e Porto al Meazza con tripletta del brasiliano

ZANETTI RACCONTA ADRIANO − Pupi, intervistato ai microfoni della Uefa, ricorda un’Inter-Porto di Champions League. Confronto degli ottavi di finale con il pareggio a Do Dragao e la vittoria al Meazza per 3-0. Le sue parole: «L’1-1 dell’andata è stato un risultato positivo per noi, perché sapevamo che al ritorno la qualificazione era nelle nostre mani. Avevamo una squadra con veri uomini e con attaccanti che in qualunque momento potevano fare la differenza. Adriano in quella partita ci ha trascinato, era un giocatore fantastico. Grande potenza, grande forza fisica, qualità e un mancino potentissimo. Il tifoso interista capisce quando un giocatore dà tutto quello che ha e Adriano era uno di quelli. Sarà per sempre l’Imperatore per noi».