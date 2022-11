Zamorano: «Inter l’esperienza migliore in carriera! Ma lo scudetto rubato nel ’98…»

Ivan Zamorano, ex attaccante dell’Inter, in una lunga intervista concessa al collega Roberto Maida questa mattina sul Corriere dello Sport, ha parlato del suo passato in nerazzurro tornando anche sullo scudetto che lui definisce “rubato” nel 1998.

ESPERIENZA A MILANO – Ivan Zamorano torna a parlare della sua esperienza in nerazzurro: «Cinque stagioni all’Inter? I tifosi sono rimasti nel mio cuore. Ho vissuto un’esperienza fantastica. Sono stati gli anni migliori della mia carriera. L’Inter è una squadra speciale in cui mi sono sempre riconosciuto per una questione di carattere: siamo entrambi grintosi, non molliamo mai. Mi vengono in mente molte cose. Intanto la storia dell’uno più otto sulla maglia, quella Coppa Uefa che abbiamo vinto a Parigi contro la Lazio, quello scudetto che ci hanno rubato nel 1998…».

EX INTER – Zamorano si tiene ancora in contatti con grandi ex Inter: «Abbiamo ancora una chat whatsapp con il Fenomeno, con Zanetti, Pagliuca, Simeone, Colonnese, Taribo West. Ci sentiamo, ci scambiamo opinioni. Furono anni bellissimi in quel gruppo nerazzurro».

Fonte: Corriere dello Sport – Roberto Maida