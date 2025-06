Zalewski e il riscatto dalla Roma: l’Inter vicina alla scelta definitiva!

Continuano le valutazioni sul futuro di Nicola Zalewski a Milano: riscatto sì o riscatto no dalla Roma? L’Inter sembra fortemente indirizzata verso una scelta.

VALUTAZIONI – Tra lo scetticismo generale, considerata anche l’insoddisfazione dei tifosi giallorossi per le sue prestazioni, Nicola Zalewski è approdato all’Inter lo scorso gennaio. Il prestito con diritto di riscatto del classe 2002, iniziato durante la finestra invernale di calciomercato, ha piacevolmente sorpreso l’ambiente nerazzurro. Gradualmente inserito nelle rotazioni di Simone Inzaghi, il centrocampista polacco ha saputo farsi spazio tra i big e mostrare il suo potenziale offensivo. Con la nuova sessione di mercato alle porte, adesso l’Inter è chiamata alla scelta definitiva su Zalewski: esercitare l’opzione di riscatto con la Roma o separarsi dal calciatore.

Zalewski-Inter, riscatto sì o riscatto no? Le sensazioni sul verdetto definitivo!

LA DIREZIONE – Il cambio di allenatore, da Simone Inzaghi a Cristian Chivu, potrebbe aver cambiato le carte in tavola. O, quantomeno, comporta nuove valutazioni sul futuro di Zalewski a Milano. Come verificato dalla nostra redazione pochi giorni fa, l’Inter non ha sfruttato la prima possibilità di esercitare il riscatto, che era fissata al 4 giugno. La prossima arriverà il 18 giugno, mentre la squadra nerazzurra sarà alle prese col debutto al Mondiale per Club. Intanto, però, sembra che il club nerazzurro sia indirizzato verso una strada precisa, ovvero l’attivazione della clausola di riscatto. Stando a quanto riporta l’esperto di mercato Fabrizio Romano, infatti, l’Inter dovrebbe versare 6 milioni di euro nella casse della Roma per ottenere Zalewski a titolo definitivo.