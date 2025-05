Zalewski, si programma il futuro insieme! L’Inter punta su di lui

– Dopo sei mesi convincenti sotto la guida diè pronto a legare il suo futuro all’ Inter. Il centrocampista polacco, arrivato lo scorso gennaio in prestito dalla Roma, sarà riscattato dal club nerazzurro al termine di una stagione che lo ha visto crescere e affermarsi come pedina importante. L’ufficialità arriverà solo dopo gli ultimi impegni stagionali: prima la finale di Champions League, che vedrà i nerazzurri impegnati in un’altra notte europea da protagonisti, poi l’inizio della preparazione in vista del Mondiale per Club. In questo intervallo, è previsto un incontro tra Roma e Inter per definire i dettagli dell’operazione, che porterà nelle casse giallorosse 6,5 milioni di euro.