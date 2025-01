Zalewski per Buchanan: l’Inter pone 2 opzioni e un piano B – CdS

L’Inter ha deciso di switchare sulla fascia cedendo Buchanan e puntando su Zalewski della Roma. Trattativa in corso, il club offre due opzioni e ha allo stesso tempo un piano B. Le ultime di mercato dal Corriere dello Sport.

TUTTO IN UNA SETTIMANA – Non solo euforia da Champions League (l’Inter ieri ha disintegrato il Monaco ottenendo la qualificazione diretta agli ottavi di finale), ma anche ultimi giorni di mercato. Dopo aver definito l’operazione Tomas Palacios, ufficializzato al Monza, i nerazzurri stanno anche per cedere Tajon Buchanan al Villarreal. Operazione in prestito con diritto di riscatto: un milione subito con opzione di riacquisto fissata a 13 milioni di euro. Se si concretizzasse per l’Inter sarebbe una buona plusvalenza (preso a sette lo scorso gennaio). Out Buchanan e In Nicola Zalewski: l’idea da Viale della Liberazione è questa e a confermarlo anche il presidente Beppe Marotta nel prepartita di Inter-Monaco. Il punto del Corriere dello Sport.

L’Inter punta su Zalewski come post Buchanan, ma c’è pure un piano B

LA SITUAZIONE – L’Inter è in trattativa con la Roma per Zalewski. Il club nerazzurro ha offerto due opzioni per acquisire il jolly polacco, ma nato a Tivoli: acquisto a titolo definitivo per 500 mila euro (ragazzo in scadenza il 30 giugno) oppure prestito con diritto di riscatto fissato a 6-7 milioni di euro. Ma affinché possa concretizzarsi questa seconda opzione, Zalewski dovrebbe rinnovare almeno di un altro anno con la Roma. Ad oggi, da Trigoria dicono di no. Nel caso sfumasse il polacco, l’Inter avrebbe già un piano B che porta il nome di Cristiano Biraghi, ex capitano della Fiorentina finito ormai ai margini del progetto tecnico di Raffaele Palladino. Per il trentaduenne, per cui Oaktree potrebbe fare un’eccezione, è un ex Inter, prodotto del vivaio nerazzurro e tifosissimo della Beneamata.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno