Zalewski OK in Inter-Udinese? Le ultime. E Dumfries lascia Milano! – Sky

Notizie importante a due giorni da Inter-Udinese che riguardano Nicola Zalewski e Denzel Dumfries. Il primo spera in una convocazione per domenica, mentre l’olandese lascerà temporaneamente Milano.

LE ULTIME – A due giorni da Inter-Udinese arrivano importanti aggiornamenti per quanto riguarda le condizioni di Nicola Zalewski. A proposito dell’Udinese, ha finito poco fa di parlare in conferenza stampa l’allenatore Kosta Runjaic. L’esterno polacco, nato a Tivoli, oggi ha fatto lavoro sia con la squadra che personalizzato, ma, come riferisce Andrea Paventi di Sky Sport, da domani rientrerà per intero con la squadra e dovrebbe anche strappare una convocazione per la partita di domenica alle 18. Si tratta di un rientro sicuramente non banale per mister Simone Inzaghi, che potrà utilizzare la duttilità del polacco sia come esterno di destra che esterno di sinistra. Zalewski è out dalla partita persa a Torino contro la Juventus del 16 febbraio. A proposito di fascia destra, arrivano anche nuovi aggiornamenti per quanto riguarda Denzel Dumfries.

Zalewski verso la convocazione per Inter-Udinese e Dumfries vola in Olanda

IN OLANDA – Dumfries salterà la partita contro l’Udinese e anche le successive contro Milan (andata semifinale di Coppa Italia) e Parma (nuovamente in Serie A) per provarci ad essere arruolabile contro il Bayern Monaco nell’andata dei quarti di finale di Champions League. L’olandese, che sta facendo terapie, ha avuto il permesso dalla società di farle in Olanda. Dunque, la freccia nerazzurra lascia momentaneamente Milano e l’Italia per ritornare in patria.