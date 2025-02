Zalewski è a Milano! Giocatore in città: convocato per Milan-Inter?

Zalewski è appena arrivato a Milano e presto diventerà un nuovo giocatore dell’Inter. Il polacco arriva dalla Roma e potrebbe già essere convocato per Milan-Inter. La dirigenza ha accontentato il suo allenatore.

A MILANO – Zalewski è arrivato a Milano. Il polacco, atterrato da poco, si trova in città e presto diventerà ufficialmente un nuovo giocatore dell’Inter. Il ragazzo nato a Tivoli è il sostituto di Tajon Buchanan, con l’Inter che ha convinto la Roma a darglielo con la formula del prestito con diritto di riscatto fissato a sei milioni di euro. Zalewski nelle prossime ore si sottoporrà alle visite mediche per poi mettere la firma sul nuovo contratto. Simone Inzaghi potrebbe già convocarlo per la partita tra Milan e Inter. D’altronde, come riferito precedentemente, la dirigenza stava lavorando per metterlo a disposizione del mister già da subito.

Ecco Zalewski a Milano, l’Inter accoglie il nuovo acquisto. Milan-Inter non da escludere

DUTTILE – Zalewski passa dunque dalla Roma all’Inter e la prima convocazione potrebbe non essere appunto banale, ossia il derby di Milano. Un’occasione importantissima per il giocatore polacco, ragazzo molto duttile e versatile, capace di giocare in tantissime zone del campo: da esterno tutta fascia a interno di centrocampo, fino ad arrivare alla trequarti.