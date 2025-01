Zalewski-Inter, ci siamo: ultimo step propedeutico con la Roma

Ormai il dado è tratto: dopo l’addio di Buchanan l’Inter ha scelto in Nicola Zalewski della Roma il sostituto ideale. Manca un ultimo passaggio obbligatorio.

CHIUSURA – Zalewski nelle prossime ore firmerà il rinnovo di contratto con la Roma. Quello attuale scade a giugno, per aprire alla possibilità di un prestito c’era bisogno di un prolungamento. Il club giallorosso ha fatto un passo verso l’Inter e accettato la proposta di prestito con diritto di riscatto. Zalewski firmerà per un altro anno in modo tale da poter spostarsi a Milano senza soluzioni a titolo definitivo nel breve termine. I mesi a venire saranno utili a capire se effettivamente l’esterno potrà essere una soluzione in pianta stabile per le fasce del 3-5-2 di Simone Inzaghi.

Zalewski pronto a rilevare Buchanan: l’Inter si avvicina al colpo

CESSIONE – Tajon Buchanan è stato ceduto al Villarreal. Non è ancora ufficiale ma il giocatore ha già lasciato Milano nella giornata di ieri per andare verso la Spagna. L’esterno non ha convinto Simone Inzaghi, ha avuto pochissimo spazio ed ha deciso di abbandonare almeno per ora l’idea di lottare per il posto sulla fascia destra. L’Inter ha accettato il prestito di 1 milione di euro con il diritto di riscatto a 13, che garantirebbe un importante guadagno in estate per le casse nerazzurre. Al suo posto arriverà Zalewski.