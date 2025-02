Zalewski: «All’Inter mentalità vincente. Ringrazio tanto una persona»

Zalewski protagonista nel matchday programme dell’Inter, che stasera scenderà in campo con il Genoa. Il polacco si è espresso sul suo arrivo in nerazzurro, ringraziando tanto pure una persona.

MOMENTI – Nicola Zalewski descrive le sue sensazioni da giocatore dell’Inter e ricorda anche l’infanzia: «Mi sento molto bene con questa maglia addosso, l’Inter è una squadra di livello e una grande famiglia con uno spirito e una mentalità vincenti. Sono cresciuto con il pallone sempre tra i piedi, ricordo le giornate passate nella squadra del mio paese, a Poli, nel campo sotto casa quando ero bambino. Tra i momenti più importanti della mia carriera ci sono gli esordi in giallorosso, con la Nazionale e con l’Inter, emozioni che rimarranno per sempre».

PASSIONE – Poi Zalewski non può dimenticare la figura del padre, che gli ha trasmesso l’amore per questo sport: «Ciò che rende speciale il calcio è che tutto può cambiare in pochissimo tempo. La mia passione è nata da bambino grazie a mio papà che mi ha fatto amare questo sport. Ricordo che guardavamo tutte le partite insieme e non dimenticherò mai tutti i sacrifici che ha fatto per me».

Zalewski ringrazia Inzaghi per il suo arrivo all’Inter

RINGRAZIAMENTO – Infine, in merito al suo passaggio all’Inter Zalewski ci tiene ancora a ringraziare Simone Inzaghi, che lo ha voluto fortemente: «Mister Inzaghi è una persona che ha creduto tanto in me, mi ha voluto fortemente qui e per questo posso solo ringraziarlo».