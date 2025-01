Zalewski-Inter, la cifra del riscatto è definita! Palla alla Roma

L’Inter vira forte su Nicola Zalewski della Roma. I nerazzurri lo hanno messo come obiettivo numero una volta partito Buchanan verso il Villarreal. Tutti i dettagli.

LA SITUAZIONE – L’Inter ha deciso: Zalewski dovrà essere l’erede di Tajon Buchanan, che sta per trasferirsi al Villarreal. Summit in corso a Trigoria tra l’agente del ragazzo e la società giallorossa. Si tratta con l’Inter per un prestito con diritto di riscatto fissato a 6-7 milioni di euro. A confermarlo ci pensa Fabrizio Romano, esperto di calciomercato. A detta sua, adesso la palla passerà alla Roma che dovrà necessariamente decidere prima della chiusura del mercato in data 3 febbraio. Tra Marsiglia e Roma ad oggi non c’è nessuna trattativa in corso, dunque, al momento resta l’Inter la favorita per prendersi il giocatore polacco.

Zalewski ideale per Oaktree: tra Inter e Roma trattativa in corso

IL PIANO – Zalewski sarebbe un profilo in linea con i dettami di Oaktree in termini di mercato in entrata, sia per l’età (classe 2002). Nella sua esperienza a Roma, ha avuto un inizio molto importante, per poi calare progressivamente le proprie prestazioni in concomitanza con le difficoltà riscontrate dalla stessa squadra giallorossa, che ha cambiato nel giro di un anno quattro allenatori: José Mourinho, Daniele De Rossi, Ivan Juric e Claudio Ranieri.