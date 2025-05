Zalewski completa il disegno di Inzaghi: nell’Inter sono tutti marcatori!

Anche Nicola Zalewski si sblocca, grazie al gol realizzato contro il Torino. Adesso Simone Inzaghi può dire di aver completato uno dei suoi disegni: nell’Inter sono tutti marcatori!

LA (PLURI) NOTIZIA – Il gol di Nicola Zalewski, messo a segno al 14′ di Torino-Inter, è già di per sé una notizia, per più di un motivo. Lo è perché si tratta del primo centro che il polacco, arrivato a Milano a gennaio in prestito dalla Roma, mette a segno con indosso la maglia dell’Inter. Un momento che il numero cinquantanove nerazzurro non dimenticherà facilmente, soprattutto per la serie di gesti tecnici utilizzati nel realizzare la prodezza allo Stadio Grande Olimpico Torino. E questo è un altro motivo per cui il gol del centrocampista diventa una notizia, insieme al fatto che sia arrivato al momento più giusto.

IL REGALO – Il suo destro a giro, infatti, riesce a stappare una partita su un campo ostico, reso ancora più complicato da una pioggia torrenziale che disturba i calciatori per quasi 90′. Il polacco, insieme al rigore trasformato da Asllani, regala ai nerazzurri tre punti fondamentali, che sono serviti a mettere pressione al Napoli, avanzato solo di un punto in classifica. Ma tutto non si esaurisce qui, perché il gol di Zalewski ci rivela ancora una particolarità sua e dell’Inter di Simone Inzaghi.

Dopo Acerbi anche Zalewski in gol: l’Inter può contare tutti i suoi marcatori!

TUTTI ALL’ATTIVO! – Zalewski era quello che mancava a mister Inzaghi per completare il disegno pensato per la sua Inter. Dopo il gol realizzato a Torino dal polacco, infatti, l’allenatore piacentino può fieramente dire che tutti i suoi giocatori di movimento sono andati almeno una volta in gol nel corso di questa stagione. Con due giornate dalla fine del campionato e con un’attesissima finale di Champions League ancora da giocare, l’Inter mette una X di fianco al nome di ogni suo calciatore in corrispondenza della voce “Gol”.

GLI ULTIMI DUE – Nella rosa nerazzurra restano fuori dai marcatori solo i tre portieri, i due calciatori – Tajon Buchanan e Thomas Palacios – che hanno lasciato il club a gennaio, e i ragazzi della Primavera saltuariamente convocati da Inzaghi negli ultimi mesi. In tutto e in tutte le competizioni, quindi, sono ventuno i calciatori nerazzurri che hanno realizzato almeno un gol nel corso di questa stagione: dopo il magico miracolo di Francesco Acerbi contro il Barcellona, l’ultimo è stato proprio Zalewski ieri pomeriggio a Torino.