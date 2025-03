Zalewski, caso Polonia rientrato e l’Inter ringrazia! Il comunicato

Nicola Zalewski, tuttora infortunato, era stato convocato dalla nazionale della Polonia per le prossime partite di qualificazione ai Mondiali del 2026. Ma è arrivato un dietrofront che favorisce l’Inter.

CASO CHIUSO – Dietrofront della Polonia in merito alle convocazioni per le qualificazioni ai prossimi Mondiali del 2026. Zalewski, nonostante il suo infortunio, aveva ricevuto ugualmente la convocazione dal CT polacco Probierz, ma adesso è arrivata la notizia dalla federazione polacca: niente convocazione né per l’esterno dell’Inter né per il difensore del Torino Sebastian Walukiewicz. Pertanto, l’ex giocatore della Roma può restare a Milano per continuare il suo recupero. Una notizia molto importante per Simone Inzaghi, che dopo la sosta potrà finalmente contare sul ragazzo di Tivoli, infortunatosi dopo la trasferta di Torino contro la Juventus.

Zalewski resta a Milano e l’Inter “ringrazia” la Polonia

NESSUNA PARTENZA – Difatti si chiude un paradossale caso, visto che Zalewski, fermo da tre settimane, aveva ricevuto la convocazione della Polonia nonostante fosse infortunato. Ora l’esterno rimarrà a Milano e insieme ai lungodegenti Federico Dimarco e Matteo Darmian potrà continuare le cure per il recupero in modo da esserci già contro l’Udinese, nella prima sfida utile dopo la pausa nazionali. Inter-Udinese è calendarizzata per il 30 marzo. L’altro polacco, Piotr Zielinski, invece ne avrà ancora per un bel po’.