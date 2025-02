Zalewski: «Ammiro un ex Inter sulla fascia! Qui tappa grandissima»

Zalewski ha parlato a Betsson Sport del suo arrivo all’Inter, ma anche del calcio e dei suoi idoli. Un Nicola a 360 gradi.

INSEGNAMENTI – Nicola Zalewski sulle sue origini: «Ho iniziato a giocare calcio quando avevo 5-6 anni nel paesino sotto casa, poi mi sono trasferito a Zagarolo a otto anni e dopo un anno sono stato scoperto dagli osservatori della Roma. Questa passione me l’ha trasmessa papà. Lui mi ha lasciato dietro tanti insegnamenti e me li porto con molto orgoglio dietro, tra qui quello di rimanere umile».

ALLENATORE E CARATTERISTICHE – Poi Zalewski parla di Mourinho e delle sue doti: «Significato molto importante giocare con la nazionale polacca, lo devo a mio papà e alla mia famiglia. Il mio ruolo è cambiato con Mourinho in Prima squadra, era una partita in casa, Roma-Verona, avevamo tanti indisponibili e lui decise di buttarmi dentro. Mi ritengo rapido e veloce, ma penso di avere anche un buon tiro».

IDOLI – Zalewski ha due riferimenti calcistici: «Come professionista ho sempre ammirato Cristiano Ronaldo, mentre con il ruolo da quinto ho ammirato un ex Inter come Ivan Perisic. Allenatore che mi ha aiutato? Faccio il nome di Mourinho, ma tutti sono stati importanti».

Zalewski e l’arrivo all’Inter. Ma anche l’esordio al derby

TAPPA – Non ha dubbi Zalewski sul suo arrivo in nerazzurro: «Mi aspetto di vivere una grande esperienza perché sono arrivato in un grande contesto per me, una tappa molto importante della mia carriera. Bello rivedere Zielinski e Mkhitaryan, Piotr persona e calciatore che ammiro tanto. Pressione? Cerco di pensare il meno possibile alla partita e staccare la mente».

ESORDIO – Infine, Zalewski ritorna sul derby: «Tutto il popolo interista e la squadra ci tenevano tanto, contento di aver esordito così, ma senza tutta la squadra non avrei mai fatto un esordio così. All’Inter sono stato accolto benissimo da tutti quanti».