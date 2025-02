Youth League, Inter-Lille 2-0 al 45′: doppio vantaggio firmato Spinaccè!

L’Inter Primavera di Zanchetta ha chiuso il primo tempo dei sedicesimi di finale di UEFA Youth League in vantaggio per 2-0 contro il Lille, grazie a una prestazione solida.

FINE PRIMO TEMPO – La partita è iniziata con un sostanziale equilibrio tra le due squadre, con il Lille che ha cercato di imporre il proprio ritmo mettendo pressione sulla difesa nerazzurra. La prima vera occasione è capitata sui piedi dell’Inter: Alexiou ha avuto la possibilità di portare in vantaggio i nerazzurri con un colpo di testa su cross di Topalovic, ma il pallone è finito fuori dallo specchio della porta. La risposta del Lille è stata immediata e pericolosissima. Ayodele si è trovato a tu per tu con Calligaris, ma il portiere nerazzurro ha compiuto una parata straordinaria.

Inter-Lille 2-0, Spinaccè regala il doppio vantaggio

DOPPIETTA – Dopo aver rischiato di subire il gol, l’Inter ha cambiato marcia e al 32’ ha sbloccato la partita con una rete spettacolare. Il merito è stato tutto di Zanchetta, che ha disegnato un cross perfetto da circa 35 metri di distanza dalla porta. La traiettoria a girare ha sorpreso la difesa del Lille, trovando Matteo Spinacce sul secondo palo: colpo al volo di sinistro! Un gol da applausi. Spinacce ha avuto subito l’opportunità di raddoppiare un minuto dopo, ma da pochi passi ha fallito una clamorosa occasione per il 2-0. L’errore, però, non ha scalfito la sua determinazione: al 35’ è stato ancora lui a firmare il raddoppio. Questa volta, dopo un tiro dal limite di Mosconi respinto male dal portiere, Spinaccè è stato il più rapido ad avventarsi sul pallone e a spingerlo in rete senza ostacoli.