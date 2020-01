VIDEO – Young, visite terminate al Coni: il resto del programma

Ashley Young ha terminato le visite mediche per l’idoneità sportiva al Coni. Ora andrà all’Humanitas di Rozzano per completare l’iter di visite prima del suo trasferimento definitivo all’Inter

Oggi in casa Inter è il giorno di Ashley Young. L’esterno inglese è arrivato stamattina a Milano è uscito pochi minuti fa dal Coni dove ha svolto la prima parte delle visite mediche. L’ormai ex capitano del Manchester United si sta recando ora all’Humanitas di Rozzano per completare l’iter medico preludio alla firma del contratto che lo legherà all’Inter, presumibilmente nel tardo pomeriggio di oggi. Il video dell’uscita di Young dal Coni dall’inviato di Inter-News.it Francesco Sessa.