Young, solo Inter: smentita la versione inglese! Ma ci sono altri nomi – GdS

La vicenda Ashley Young diventa sempre più ingarbugliata, visto la nuova notizia dall’Italia che differisce rispetto a quella inglese

ULTIM’ORA – Secondo quanto riportato da “Gazzetta.it”, ci sarebbe stata sì un’offerta per un nuovo contratto ad Ashley Young da parte del Manchester United, ma tutto ciò sarebbe stato inutile. Il terzino sinistro sarebbe infatti deciso a trasferirsi all’Inter. Il club nerazzurro inoltre non sarebbe solo sulle tracce dell’inglese, ma anche due altri nomi provenienti dalla Premier League. I nomi in question sarebbero quelli di Emerson Palmieri e Marcos Alonso. I due laterali sinistri del Chelsea hanno valutazioni altissime, ma sono di enorme gradimento da parte di Antonio Conte. Per questa ragione se Abramovich dovesse aprire spiragli alla cessione gli uomini mercato nerazzurri non si farebbero trovare impreparati. L’unica certezza al momento è che il tecnico salentino entro l’inizio del la prossima settimana avrà un esterno difensivo in più.