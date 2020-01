Young, prove da titolare. Moses all’Inter non ufficiale: ecco perchÃ© – GdS

Young, prove da titolare. Moses all’Inter non ufficiale: ecco perché – GdS

Con Ashley Young e Victor Moses l’Inter aumenta i cavalli nel motore, secondo la “Gazzetta dello Sport” l’inglese sarebbe già pronto – soprattutto per esigenza – a giocare titolare domenica contro il Cagliari. Victor Moses non ancora ufficiale, perde un giorno per allenarsi.

CORSA SULLE FASCE – Ashley Young e Victor Moses (ieri sera regolarmente con i compagni nel corso della cena) sono i due nuovi rinforzi a disposizione di Antonio Conte per correre sulle fasce e dare sempre il 200% come richiesto dal tecnico. Nonostante l’età – per quanto riguarda l’ex Manchester United -, e i problemi fisici delle ultime stagioni – per l’ex Chelsea -, il tecnico leccese è fiducioso riguardo il loro apporto alla manovra nerazzurra, considerando che ad oggi non è stata delle migliori. Ashley Young (che anche ieri si è allenato) potrebbe essere impiegato già domenica contro il Cagliari per esigenza, considerando la squalifica di Antonio Candreva, Valentino Lazaro sul mercato e Danilo D’Ambrosio da poco recuperato. Chi non ci sarà (o almeno titolare) sarà Victor Moses, che anche oggi ha perso un giorno in più per allenarsi a causa di alcuni problemi burocratici legati ai documenti non ancora inviati dal Fenerbahce sua ultima squadra.