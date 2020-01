Young out contro il Norwich, lo United punta...

Young out contro il Norwich, lo United punta su Williams: attesa Inter

Young è il calciatore prescelto dall’Inter per rinforzare gli esterni. L’esperto laterale del Manchester United non è stato convocato per la partita contro il Norwich: occhio al mercato. Di seguito le scelte di Solskjaer e la possibile ricaduta sul mercato nerazzurro

ASSENTE PER IL MERCATO? – Continuano a moltiplicarsi i segnali sul possibile addio di Ashley Young allo United. L’Inter attende l’evolversi per portarlo a Milano a gennaio e rinforzare gli esterni. Occhio a quanto accade dal campo: il laterale è stato escluso dal match contro il Norwich. Williams prende il suo posto nella formazione titolare. A questo punto, i nerazzurri possono portare avanti con ancora più fiducia la trattativa Young. Di seguito gli undici che scenderanno in campo.

MANCHESTER UNITED (4-4-2): De Gea; Wan Bissaka, Lindelof, Maguire, Williams; Fred, Matic, Andreas, Mata; Rashford, Martial. All. Solskjaer