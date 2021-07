Young: «Interesse Aston Villa, ho subito detto una cosa al mio agente»

Ashley Young ha parlato dopo l’addio all’Inter e la sua decisione di tornare a vestire la maglia dell’Aston Villa in Premier League.

INTERESSE – Queste le parole di Ashley Young dopo l’addio all’Inter e il ritorno all’Aston Villa. «Voglio sempre mettermi alla prova. Penso che in Inghilterra si parli molto dell’età, ma non significa nulla per me – ha detto Young a talkSPORT –. So quanto sono in forma. Conosco l’assetto dell’Aston Villa. Non appena ho sentito dell’interesse, ho detto al mio agente. “Riportami lì”».

PASSATO – Young ha proseguito. «Mi sono divertito moltissimo lì, mi è piaciuto moltissimo. Parlo ancora con i giocatori con cui ho giocato. È stato un periodo fantastico quando ero lì, è stato deludente non essere riusciti a entrare in Europa in quel momento».

CAMBIAMENTO – Young ancora sulla squadra inglese. «Ora mi guardo indietro, ho visto com’era il mio tempo, sono stato al campo di allenamento l’altro giorno prima di firmare e ho visto quanto è cambiato e si è evoluto. L’Aston Villa per me è un club enorme che dovrebbe essere sempre in Europa».

Fonte: BirminghamMail.co.uk – Joseph Chapman