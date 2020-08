Young: “Inter-Shakhtar Donetsk, non vedo l’ora! Conte vincente, io qui…”

Intervistato ai microfoni di “Uefa.com”, Ashley Young, terzino nerazzurro, ha parlato in vista di Inter-Shakhtar Donetsk, Antonio Conte e non solo

INTER-SHAKHTAR DONETSK – Queste le parole di Ashley Young, terzino dell’Inter, in vista di Inter-Shakhtar Donetsk, semifinale di Europa League in programma lunedì 17 agosto. «In genere preferisco affrontare squadre che non si chiudono e giocano a viso aperto: chi gioca meglio quel giorno vince. Penso che sarà una partita bellissima. Abbiamo guardato alcuni video dello Shakhtar, per esempio contro il Basilea, ed è una squadra forte. Se non fosse così non sarebbe in semifinale. Non vediamo l’ora di giocare conto di loro e di metterci alla prova, e alla fine dei 90 minuti vedremo».

MOTIVAZIONE – Young sulla possibile motivazione in più nell’eventuale finale contro il Manchester United, sua ex squadra. «No. Ovviamente vogliamo arrivare in finale, ma non pensiamo a nessun avversario in particolare. Ora ci concentriamo solo sullo Shakhtar e sulla prossima partita».

DECISIONE – Young sul suo trasferimento in Serie A, nella squadra nerazzurra dopo molte stagioni giocate in Inghilterra, in Premier League. «È stato un cambio totale, ma ho deciso di provare questa esperienza anche per giocare con più regolarità. Ho parlato con Ole [Gunnar Solskjær, tecnico del Manchester United] e mi ha detto che non avrei giocato quanto volevo, ma a fine carriera ci tieni. Sono in forma come tutti gli altri e sento di avere ancora molto da dare. Per me l’età è solo un numero. Ole mi ha spiegato che avrebbe puntato sui giovani. Quando l’Inter mi ha dato questa occasione non ci ho pensato due volte, volevo solo salire sull’aereo e firmare. È una squadra famosa in tutto il mondo. Volevo far parte di quello che mi aveva detto il mister e ovviamente ho parlato con i dirigenti: era un’occasione da non perdere. Non è stato così difficile: sono uno di quelli che si adattano a un nuovo stile, a un nuovo modo di vivere. Ora gioco con il sorriso e mi diverto. Forse mi manca solo la cucina di mia mamma, che a Manchester mi mandava sempre da mangiare, ma lo stile di vita a Milano è incredibile: la gente e il cibo sono eccezionali, quindi non mi lamento!».

CONTE – Young su cosa gli ha insegnato e pretende Antonio Conte. «Tutto, e non solo in partita ma anche in allenamento. Si può dire che è un vincente. Vuole vincere e pretende la stessa mentalità da tutti. Ovviamente il campionato è un po’ più tattico, ma bisogna adattarsi velocemente e credo di esserci riuscito. Essendo un terzino devo correre molto, in attacco e in difesa, ma per come giochiamo attacco di più, quindi possono segnare di più e fare più assist. Allo United ero più un difensore, mentre qui ho licenza di attaccare».

UMORE – Young sull’umore nella formazione nerazzurra e le scivolate dell’allenatore. «Sì, è il ‘torello’ che facciamo prima degli allenamenti. Nelle ultime settimane partecipa anche il mister. È bello metterlo in mezzo e farlo correre, così grida anche meno, ma è anche vero che riesce subito a uscire. È una di quelle cose di cui parlavo prima: lo spirito di squadra che c’è qui è incredibile. Ognuno lotta per l’altro e vuole vincere. A volte si discute, si litiga, ma quando riusciamo a portare tutto questo in campo, tutti lottano per l’altro. È per questo che sono contento di essere qui: ognuno di noi ha una mentalità vincente. Sorridono tutti e siamo contenti. Ovviamente si lavora molto, ma è un lavoro che poi dà i suoi frutti. Se riusciamo ad arrivare in finale ne sarà valsa la pena».