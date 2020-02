Young: “Inter-Milan sensazione incredibile! Sono venuto qui per questo”

Condividi questo articolo

Ashley Young, ai microdoni di TalkSport, radio inglese, ha commentato la splendida vittoria dell’Inter nel derby contro il Milan e ha parlato della sua nuova vita a Milano. Ecco le sue parole

SENSAZIONE INCREDIBILE – Ashley Young si gode la vittoria dell’Inter contro il Milan: «Io penso che sia stata una sensazione incredibile. Si può vedere dal modo in cui abbiamo festeggiato dopo che la partita ha mostrato il carattere e la forza che abbiamo. Andare sotto 2-0 in un derby del genere, rientrare e vincere: questo dimostra il nostro carattere. È stata un’esperienza incredibile. Sono venuto qui per giocare a calcio e vincere partite, e quando vieni a vincere nel derby di Milano come abbiamo fatto noi è una sensazione incredibile. Non credo che sia niente meglio di così. La nuova vita qui non è affatto strana. Volevo una nuova sfida e ce l’ho, adoro ogni minuto. E, come ho detto, ieri è stata una sensazione incredibile e sono felice che abbiamo ottenuto i tre punti».

Fonte: TalkSport.