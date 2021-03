Young, dall’Inghilterra sicuri: pronto al ritorno al Watford a fine stagione

Ashley Young

Secondo quanto riporta il tabloid inglese Mirror, l’avventura di Ashley Young all’Inter sarebbe al capolinea. Il giocatore vorrebbe infatti tornare al Watford, club che lo ha lanciato, per terminare la sua carriera.

RITORNO – Potrebbe essere giunta al termine l’avventura di Ashley Young all’Inter. L’esterno sinistro, dopo essere stato un giocatore lungamente utilizzato da Antonio Conte, nell’ultimo periodo ha perso terreno in favore di Ivan Perisic sulla fascia. Secondo le notizie che arrivano dall’Inghilterra, l’ex Manchester United starebbe già sognando il ritorno al Watford, squadra dove ha debuttato tra i professionisti e dove ha svolto tutta la trafila delle giovanili e dove ha dichiarato di voler concludere la sua carriera. Il club si trova al momento in Championship e in piena corsa per il ritorno in Premier League, ma in ogni caso Ashley Young si sarebbe addirittura detto disposto di scendere di categoria pur di tornare a indossare quella maglia.

