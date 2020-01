Young in sede Inter, firma e ufficialitÃ  in arrivo: i dettagli

Young in sede Inter, firma e ufficialità in...

Young in sede Inter, firma e ufficialità in arrivo: i dettagli

Tutto pronto per l’ufficialità di Ashley Young. L’esterno inglese arriva dal Manchester United a titolo definitivo. Ecco le ultime secondo quanto riportato da Matteo Barzaghi di “Sky Sport”

FIRMA IN ARRIVO – «Young è ancora nella sede dell’Inter per ultimare gli ultimi dettagli e firmare il suo contratto con l’Inter. Arriva a titolo definitivo per 1.5 milioni di euro e con un contratto da 6 mesi con opzione per un altro anno. L’ufficialità arriverà in serata».