Young Boys-Inter, sorpresa tra i pali? Intanto l’attacco è deciso – TS

Young Boys-Inter in programma domani sera a Berna. Simone Inzaghi, in piena emergenza centrocampisti, cambierà qualcosa rispetto a Roma. Occhio pure alla porta.

EMERGENZA – Vigilia di Young Boys-Inter, partita valida per la terza giornata di Champions League. Sia Joel Magnin che Simone Inzaghi parleranno oggi in conferenza stampa per presentare la partita. Definiti anche gli orari, con entrambi gli allenatori che saranno accompagnati anche da un proprio giocatore. In casa Inter, Inzaghi dovrà gestire un’emergenza sicuramente non banale. A centrocampo, mancheranno sia Hakan Calhanoglu che Kristjan Asllani, mentre ci sarà Piotr Zielinski. Mentre in difesa, fuori anche Francesco Acerbi che oggi si sottoporrà a degli esami strumentali per conoscere l’entità del danno. Per l’Inter ci saranno comunque diverse novità.

Young Boys-Inter, probabile formazione: Martinez debutta?

CAMBI – In vista di Young Boys-Inter, oggi i nerazzurri faranno rifinitura direttamente al Wankdorf di Berna per testare sin da subito il terreno al sintetico. Rispetto alla partita vinta contro la Roma, ci saranno dei cambi per l’Inter: dovrebbero rivedersi dal primo minuto sulle fasce Carlos Augusto e Denzel Dumfries, per far rifiatare rispettivamente Federico Dimarco e Matteo Darmian. In difesa, Yann Aurel Bisseck farà rifiatare Alessandro Bastoni. A centrocampo, confermati Frattesi e Barella e staffetta tra Mkhitaryan e Zielinski. Occhio invece alla porta, dove scalpita Josep Martinez. C’è il precedente André Onana, che debuttò all’Inter in Champions League contro il Bayern Monaco. In avanti, infine, si va verso la coppia Mehdi Taremi-Marko Arnautovic. La probabile formazione secondo Tuttosport:

(3-5-2): Sommer; Pavard, De Vrij, Bisseck; Dumfries, Frattesi, Barella, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Taremi, Arnautovic.