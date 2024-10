Young Boys-Inter, le probabili formazioni per la 3ª giornata di Champions League

Young Boys-Inter si giocherà alle ore 21.00 al Wankdorf Stadion di Berna: queste le probabili formazioni per la partita di oggi, valida per la terza giornata di Champions League.

YOUNG BOYS-INTER PROBABILI FORMAZIONI CASA – Il tecnico Joel Magnin, che ha parlato ieri in conferenza stampa insieme a Loris Benito, dovrebbe affidarsi al 4-3-3 per tentare di sorprendere l’Inter. Benito sarà ovviamente titolare al centro della difesa, accanto a Camara. Occhio al centrocampo, con l’ex nerazzurro Males che dovrebbe giocare da mezzala insieme a Niasse e Monteiro. In avanti, Magnin farà affidamento alla corsa e alla rapidità del trio Elia, Itten, Ugrinic. Occhio agli svizzeri, nonostante i due KO contro Aston Villa e Barcellona.

YOUNG BOYS-INTER PROBABILI FORMAZIONI TRASFERTA – Turnover corposo per Inzaghi stasera in occasione di Young Boys-Inter. Fuori tanti tanti titolari, dalla già citata Thu-La, fino ad Alessandro Bastoni, Federico Dimarco e Matteo Darmian. Ovviamente out gli infortunati Hakan Calhanoglu, Francesco Acerbi e anche Kristjan Asllani. Mentre recupera Piotr Zielinski. Per il resto, i sei cambi vedranno in campo dal primo minuto: de Vrij al centro della difesa, Bisseck come braccetto mancino, Carlos Augusto e Dumfries ai lati, Frattesi in mezzo al campo più la coppia Taremi-Arnautovic.

Young Boys-Inter, le probabili formazioni

Young Boys (4-3-3): Von Balmoos; Athekame, Camara, Benito, Hadjam; Males, Niasse, Monteiro; Ugrinic, Itten, Elia.

In panchina: Keller, Marzino, Contè, Blum, Lakomy, Imeri, Lauper, Colley, Virginius, Ganvoula

Allenatore: Joel Magnin

Janko (infortunato), Pfeiffer (infortunato), Zoukrou (infortunato), Chaiwa (infortunato)

Inter (3-5-2): Sommer; Pavard, De Vrij, Bisseck; Dumfries, Frattesi, Barella, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Arnautovic, Taremi.

In panchina: J. Martinez, Di Gennaro, Bastoni, Darmian, Dimarco, Berenbruch, Aidoo, Zielinski, Lautaro Martinez, Thuram.

Allenatore: Simone Inzaghi

Hakan Calhanoglu (infortunato), Kristjan Asllani (infortunato), Francesco Acerbi (infortunato), Tajon Buchanan (infortunato)

Arbitro: Micheal Oliver (Inghilterra), Burt-Mainwaring-Madley, Var: Atwell, Avar: Bankes.