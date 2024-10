Young Boys-Inter: precedenti, formazioni, dove vederla e tutte le informazioni

Young Boys-Inter si gioca per terza giornata della fase campionato della Champions League 2024-2025: segui LIVE su Inter-News.it tutte le principali notizie in vista della gara. Il calcio d’inizio è previsto alle ore 21.00 al Wankdorf Stadion di Berna. Di seguito in diretta tutti gli aggiornamenti.

Probabili formazioni, ultime news, precedenti, diretta TV, arbitro e molto altro

Ecco la pagina sempre aggiornata, con tutte le ultime novità (in particolare sulle probabili formazioni) e le informazioni principali in attesa della partita che si giocherà quest'oggi.

I precedenti di Young Boys-Inter

Questo sarà il primo incontro europeo in assoluto tra Young Boys e Inter. I nerazzurri non affrontano una squadra svizzera in una grande competizione europea dal 2004, quando avevano eliminato il Basilea nel preliminare di Champions League. Prima di questa sfida, i nerazzurri avevano battuto nel settembre del 1997 il Neuchâtel Xamax per 2-0 in Coppa Uefa.

Dove e quando si gioca Young Boys-Inter

Wankdorf Stadion di Berna, mercoledì 23 ottobre ore 21.00

Come seguire Young Boys-Inter IN DIRETTA

Se ti chiedi dove vederla ma non puoi né in diretta TV né in LIVE streaming, seguila grazie alla cronaca testuale LIVE, a partire dalle ore 20.30, attraverso i report dell'incontro. In alternativa, segui la DIRETTA con tabellino e aggiornamenti. Una copertura totale del matchday già dalle prime ore della mattina, per l'avvicinamento all'evento con il prepartita, fino al post-partita con le interviste.

Young Boys-Inter, dove vederla in diretta TV

La gara sarà disponibile soltanto in streaming, in esclusiva Amazon Prime Video.

Young Boys-Inter, dove vederla in LIVE streaming

Su app Amazon Prime Video attraverso qualsiasi device (computer, smartphone, tablet, sito web eccetera).

Young Boys-Inter su Prime Video: telecronisti

In telecronaca su Prime Video ci saranno Sandro Piccinini con commento tecnico di Massimo Ambrosini.

Gli indisponibili della partita

Young Boys: Janko (infortunato), Pfeiffer (infortunato), Zoukrou (infortunato), Chaiwa (infortunato)

Inter: Hakan Calhanoglu (infortunato), Kristjan Asllani (infortunato), Francesco Acerbi (infortunato), Tajon Buchanan (infortunato)

L’arbitro della partita

Arbitro: Michael Oliver (Inghilterra)

Assistenti arbitrali: Stuart Burt e James Mainwaring (Inghilterra)

Quarto ufficiale: Andrew Madley (Inghilterra)

Arbitro VAR: Stuart Attwell (Inghilterra)

Assistente VAR: Peter Bankes (Inghilterra)

Conferenze stampa vigilia di Magnin e Inzaghi

Magnin: «Tra le migliori in Europa, dobbiamo essere uniti. Cercheremo di invogliare il pubblico, speriamo in una brutta giornata loro». Clicca QUI per la conferenza stampa integrale del tecnico dello Young Boys.

Inzaghi: «Cosa cambia col cambio sintetico? Non è uguale, per questo lavoreremo qui in allenamento cambiando le nostre abitudini. Ci dobbiamo abituare nel poco tempo a disposizione». Clicca QUI per la conferenza stampa integrale del tecnico dell’Inter.