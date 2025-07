Xhaka, niente Italia: un club saudita in vantaggio – SI

Granit Xhaka rischia di non sbarcare mai in Italia. Come raccolto da Alfredo Pedullà, il club saudita è in vantaggio sul centrocampista svizzero.

NIENTE ITALIA – Il futuro di Granit Xhaka sembra ormai sempre più lontano dall’Italia. A smentire le voci su un possibile approdo del centrocampista svizzero in Serie A è stato il giornalista Alfredo Pedullà, che tramite il suo profilo ufficiale su X ha fatto chiarezza sulla situazione. Queste le parole di Pedullà: “Xhaka fuori dai radar italiani: il Milan mai ha offerto la cifra giusta, Juventus e Inter mai in corsa. Ora il Neom spinge e accelera, ha presentato un’offerta scritta. Nelle ultime ore sondaggio di due club turchi (anche il Fenerbahce)”.

Xhaka, vantaggio dall’Arabia Saudita! La situazione

FINE – La pista italiana, dunque, si raffredda definitivamente. Il Milan non avrebbe mai realmente affondato il colpo, non presentando un’offerta all’altezza delle richieste. Juventus e Inter, invece, non sono mai state concretamente in corsa, nonostante alcuni rumors circolati nelle scorse settimane. A prendere ora il sopravvento è il progetto del Neom, club saudita che ha già avanzato una proposta scritta per assicurarsi le prestazioni dell’ex Arsenal. Nelle ultime ore, inoltre, si registrano anche interessamenti dalla Turchia, in particolare dal Fenerbahce e da un secondo club non ancora svelato.