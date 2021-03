Wijnaldum riapre la pista dei parametri zero per...

Wijnaldum riapre la pista dei parametri zero per l’Inter: primo nome – SM

Condividi questo articolo

Photo 184357634 © Cosmin Iftode | Dreamstime.com

In casa Inter non si parla ufficialmente di mercato, ma alcuni nomi rimangono al centro dell’attenzione. E uno di questi è Wijnaldum del Liverpool, secondo quanto riporta Claudio Raimondi a “Pressing Serie A”.

OCCASIONI LOW COST – Lo scenario indecifrabile del futuro della proprietà impedisce all’Inter di impostare una vera strategia di mercato. Prima si dovrà conoscere il nuovo assetto societario del club, a prescindere dalla quota di Suning. Poi i nerazzurri potranno iniziare a lavorare a come rafforzare la rosa. Al momento si può ipotizzare solo un mercato di basso profilo, dove le occasioni a costo contenuto giocheranno un ruolo chiave. E di sicuro si tornerà a guardare al bacino dei parametri zero. Il primo nome sulla lista rimane quello di Georginio Wijnaldum, secondo Claudio Raimondi. Il centrocampista classe 1990 non rinnoverà il suo contratto col Liverpool, e l’Inter rappresenterebbe una meta gradita. Bisogna prima però individuare la concorrenza e studiare bene la fattibilità dell’operazione, anche a seguito delle novità a livello societario.