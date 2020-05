Werner-Inter: ci sono conferme. Su Lautaro Martinez Ã¨ stallo – SM

Werner-Inter: ci sono conferme. Su Lautaro Martinez è stallo – SM

Werner è l’obiettivo ormai dichiarato dell’Inter per prendere l’eventuale posto lasciato libero da Lautaro Martinez, anche se la trattativa per la cessione dell’argentino al Barcellona è in una fase di stallo

Secondo “Sport Mediaset” arrivano conferme dei contatti tra l’Inter e Timo Werner. L’attaccante tedesco, su cui comunque c’è la concorrenza del Liverpool e di altre big europee, deve dare una risposta a questo interessamento. Timo Werner prenderebbe il posto di Lautaro Martinez nel caso l’argentino volasse alla volta di Barcellona, ma la trattativa resta in stallo. L’Inter non si muove dalle sue richieste e rimane irremovibile per quanto riguarda la quota fissa della trattativa, manca inoltre l’accordo sulle contropartite che al momento non soddisfano l’Inter. L’unico che potrebbe veramente convincere Antonio Conte sembra essere Arthur, al momento però “congelato” nella trattativa parallela che il Barcellona sta conducendo con la Juventus per Miralem Pjanic.