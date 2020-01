Wanda Nara: “Icardi-PSG, mi credono pazza ma ho avuto ragione io”

Intervistata ai microfoni del settimanale “Grazia”, Wanda Nara, moglie e agente di Mauro Icardi, ha parlato del trasferimento dell’attaccante dall’Inter al PSG

DECISIONI – Queste le parole di Wanda Nara, moglie e agente di Mauro Icardi, centravanti di proprietà dell’Inter in prestito con diritto di riscatto al PSG, riportate da “Gazzetta.it”: «Purtroppo sono vista da tutti come la moglie-manager del calciatore, talvolta additata come pazza, addirittura la rovina della carriera. Anche se poi così non è stato, visto che certe decisioni impopolari, alla fine, mi hanno dato ragione».

ICARDI A PARIGI – Quindi Wanda Nara ha raccontato il momento in cui si è resa conto di non aver più vicino Icardi, trasferitosi a Parigi: «Tutti credono che io stia con Mauro per i suoi soldi, ma io ero già ricca e famosa quando ci siamo conosciuti. E lo ero perché ho lottato per diventarlo. Mi sento la ragazza con la valigia. Quando Mauro è partito per Parigi era un giovedì, abbiamo passato il fine settimana insieme, poi il lunedì mi sono svegliata a Milano e ho realizzato che ero sola con cinque figli. Non è stato facile».