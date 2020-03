Wanda Nara: “Coronavirus terribile, non dormivo. Icardi, Milano e l’Italia…”

Wanda Nara ha commentato l’emergenza Coronavirus tra Parigi e la situazione in Italia. La moglie e agente di Mauro Icardi sottolinea la sensazione di paura e le accortezze da prendere per sé e la sua famiglia. Di seguito le sue dichiarazioni ai microfoni di Caras

TANTA PAURA – Wanda Nara e la paura per il Covid-19: «Il Coronavirus è terribile e peggiorerà sempre di più. Restavo senza dormire dopo aver fatto il mio programma a Roma, dopo otto ore di viaggio e ho preso ciò che potevo. Ho avuto la possibilità di viaggiare in un piccolo aereo dove non avrei avuto contatti con altri. Gli aeroporti non erano ancora chiusi, ma ero molto spaventata quando sono arrivato in Francia e la persona che mi ha ricevuto mi ha detto: “Hai preso la decisione migliore che avresti potuto prenderel perché si dice che domani o il giorno dopo chiuderanno i confini”».

FAMIGLIA ICARDI E IL COVID-19 – Wanda Nara descrive il modo in cui la sua famiglia si difende dal Coronavirus: «Certificato alla guida in Francia? Sì, non sono uscito da casa per quattro settimane per far uscire il cane. Ho deciso per i bambini e per dar loro l’esempio: nemmeno loro escono. Mauro (Icardi, ndr.) porta il cane all’angolo e ritorna, con un permesso che abbiamo fatto. Eppure ci sono molte persone per strada e non solo. C’è ancora la persona che esce a correre. La seconda fase è molto più grave: non ti permette di uscire per andare al supermercato. In Italia abbiamo avuto l’esempio».

DA PARIGI ALLA SERIE A – Wanda Nara e la situazione tra Francia e Italia: «I soldi non ti garantiscono nulla. E non abbiamo una scorta terribile in frigorifero, solo ciò che mangeremo a mezzogiorno e la sera. Abbiamo un piccolo negozio vicino alla casa dove va Mauro (Icardi, ndr.). In Italia ci sono molti che vivono da soli, persone anziane. Conosci qualche caso stretto di Coronavirus lì? Tutti i miei amici a Milano hanno amici che sono malati o ricoverati in ospedale o in situazioni molto tristi. Persone molto vicine che ti rendono consapevole. Ci sono molti casi anche in squadre di Serie A».