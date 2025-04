Walker e Loftus-Cheek, rientro in Inter-Milan? Conceicao svela le condizioni

Sergio Conceicao sorride, seppur a metà, guardando alle novità riguardanti Kyle Walker e Ruben Loftus-Cheek. Di seguito il punto sulle condizioni dei due inglesi a un giorno da Inter-Milan di Coppa Italia.

IL PUNTO DELLA SITUAZIONE – Poco più di ventiquattr’ore a Inter-Milan, sfida che rivelerà la prima finalista della Coppa Italia. L’1-1 dell’andata di qualche settimana fa rende la gara di domani sera apertissima e, probabilmente, ricca di colpi di scena. Alla vigilia del match di San Siro Sergio Conceicao si è seduta al tavolo della conferenza stampa, di fronte ai giornalisti, per fare il punto sui suoi calciatori. I riflettori in casa rossonera sono puntati su Kyle Walker e Ruben Loftus-Cheek. I due calciatori inglesi, fuori dalla disponibilità dell’allenatore portoghese nelle ultime settimane, hanno lavorato per provare a tornare in tempo per Inter-Milan.

Le ultime su Walker e Loftus-Cheek alla viglia di Inter-Milan

LE CONDIZIONI – Stando a quanto riportato da Conceicao alla vigilia di Inter-Milan, Walker e Loftus-Cheek torneranno tra i convocati proprio per la sfida di domani sera. L’allenatore rossonero ha specificato che, pur essendosi allenati negli ultimi giorni insieme al resto della squadra, i due inglesi non sono al massimo della forma. Considerando, quindi, la condizione fisica, non è detto che i due rientranti dall’infortunio riusciranno a partire dal primo minuto della gara di San Siro. Tuttavia, anche solo per la panchina, Conceicao ritrova due soluzioni importanti tra difesa e centrocampo. Lo stesso, invece, non si può dire per Simone Inzaghi, che in Coppa Italia dovrà ancora fare a meno di tre pedine fondamentali.